Nach Gerichtsurteil: Bayerische Regierung stoppt 2G im Einzelhandel

Die Bayerische Staatsregierung will die 2G-Regel im Einzelhandel nicht weiter anwenden. Bayern setze 2G im Handel komplett aus und sorge damit für eine schnelle und praktikable Umsetzung der Gerichts-Entscheidung, teilte Staatskanzleichef Florian Herrmann mit.

Zuvor hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die 2G-Regel im Handel vorläufig gekippt.

Grund ist ein Eilantrag einer Inhaberin eines Lampengeschäfts in Oberbayern. Als Begründung führt das Gericht an, dass aus der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nicht klar genug hervorgehe, welche Geschäfte zur Deckung des täglichen Bedarfs von der 2G-Regelung ausgenommen seien und welche nicht. Staatskanzleichef Herrmann betont: Bayern sei mit der 2G-Regel im Handel einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz gefolgt. Die FFP2-Maskenpflicht gelte aber weiterhin und biete Schutz.