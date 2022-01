Nach Gerichtsurteil: Bayerische Regierung stoppt 2G im Einzelhandel

Bisher mussten vor allem Ungeimpfte vor der Shoppingtour genau schauen, in welche Läden sie hineindürfen. Auch gab es Meldungen, dass Elektromärkte teilweise keine Impfnachweise kontrolliert haben sollen. Das dürfte jetzt alles vorerst Geschichte sein. Die Bayerische Staatsregierung hat angekündigt, die 2G-Regel im Einzelhandel auszusetzen. Zuvor hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die 2G-Regel im Handel vorläufig gekippt.

Grund war ein Eilantrag einer Inhaberin eines Lampengeschäfts in Oberbayern. Als Begründung führt das Gericht an, dass aus der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nicht klar genug hervorgehe, welche Geschäfte zur Deckung des täglichen Bedarfs von der 2G-Regelung ausgenommen seien und welche nicht. Das sei vor allem bei sogenannten „Mischsortimentern“ der Fall. Staatskanzleichef Herrmann betonte: Bayern sei mit der 2G-Regel im Handel einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz gefolgt. Die FFP2-Maskenpflicht gelte aber weiterhin und biete Schutz. Beim Möbel-Center Biller ist die Erleichterung beispielsweise groß. Es dürften damit wieder alle Kunden unabhängig vom Impfstatus kommen, teilt das Unternehmen mit. Zudem würden die aufwändigen Kontrollen entfallen.