Nach Gergiev verlässt auch Konzertmeister die Philharmoniker

Bei den Bayreuther Festspielen ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von Schaulustigen mit Applaus empfangen worden. Am (…)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich am Sonntag (16.00 Uhr) bei den Bayreuther Festspielen die Oper (…)

Helene Fischer mit Mega-Konzert in München

Helene Fischer gibt am Samstag ihr einziges Konzert in diesem Jahr - das wollen 130 000 Fans nicht verpassen. Das Mega-Ereignis geht in (…)