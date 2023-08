Nach GEMA-Katastrophe in Bayreuth: So ist die Lage in der Euroherz-Region

Von 500 auf 40.000 Euro. Die Stadtverwaltung in Bayreuth hat geschockt reagiert auf die kürzliche GEMA-Rechnung für den letzten Christkindlesmarkt. Die ist enorm gestiegen. Die Stadt will das nicht zahlen und weiß auch von anderen Städten, die ähnliche Probleme haben. Wie ist die Situation in der Euroherz-Region? Martin Fuhrmann organisiert den Hofer Weihnachtsmarkt und den Marktredwitzer Adventszauber. Auch er hätte eigentlich nach ersten Berechnungen mehr zahlen müssen, hat sich dann aber an die GEMA-Stelle in Berlin gewandt.

Auch in der Stadt Selb sind die GEMA-Gebühren für die letzten Weihnachtsmärkte gleich geblieben, heißt es auf Anfrage. Der Erfahrung der Stadt Bayreuth könne die Stadt Selb nicht teilen.