Nach Fund von Babyknochen in Sachsen: Neue Spuren führen auch ins Vogtland

Es ist ein grausamer Fund, den Spaziergänger vor etwa zwei Jahren im Landkreis Bautzen in Sachsen gemacht haben. Im Karswald sind sie auf einen Eimer mit Babyknochen gestoßen. Die Kriminalpolizei ermittelt seitdem und hat jetzt neue Erkenntnisse veröffentlicht. Damals haben die Ermittler Erde in dem Eimer gefunden und im Labor untersucht: Die Ergebnisse zeigen jetzt: Die Erde passt nicht zum Fundort im Karswald. Laut der Polizei Sachsen stammen die Proben vielmehr aus dem westlichen oder mittleren Teil des Erzgebirges. Aber auch das südliche Vogtland kommt als Ursprung in Frage. Die Kriminalpolizei hat deshalb erneut einen Zeugenaufruf gestartet. Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03581 468 100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.