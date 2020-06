Nach Fund vergifteter Getränke: Tatverdächtige festgenommen

Fall Maddie: Auto des Verdächtigen in Bayern gemeldet

München (dpa/lby) – Nach dem Fund von vier Getränkeflaschen mit tödlichem Gift in Münchner Supermärkten sind bei den Ermittlern (…)

Tödliches Gift in Getränkeflaschen: Polizei ermittelt

Mann fährt in Gruppe: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Pöcking (dpa/lby) – Gegen den Autofahrer, der in Pöcking bei Starnberg in eine Fußgängergruppe gefahren war, ist am Mittwoch (…)