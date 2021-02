Nach Fregger: Oberfrankens Wort des Jahres gesucht

Auch in dieser Woche bleiben Schüler_innen der Euroherz Region größtenteils im Distanzunterricht. Aber nicht nur das Miteinander lernen (…)

Digitaler Theaterbesuch: Theater Hof bietet „Drama on demand“ an

Kirchberg-Gaststätte in Helmbrechts: Bürgermeister bleibt optimistisch

Übernachten in einem Baumhaus – diese romantische Vorstellung soll in Helmbrechts künftig Realität sein. Ein Investor will dort (…)