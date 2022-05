Nach Flucht aus Russland: Pussy-Riot-Konzert mit Aktivistin

Als Essens-Lieferantin verkleidet konnte die Aktivistin Maria Aljochina ihren Überwachern in Moskau entkommen. Nach einer (…)

Zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gibt es in Berlin viele Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen. Auch die (…)

Polizei bei Gedenken an Weltkriegsende im Großeinsatz

Heute wird an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Bei den Gedenkveranstaltungen werden Konflikte wegen des Ukraine-Krieges (…)

Berliner Senat verteidigt Auflagen für Weltkriegs-Gedenken

Das Gedenken an das Weltkriegsende wird überschattet vom Krieg in der Ukraine. Die Berliner Polizei hat an einigen Orten unter anderem (…)