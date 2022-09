Nach Flucht aus Krankenhaus: Vermisster Baden-Württemberger randaliert in Marktredwitz

Für ganz schön viel Wirbel hat ein 60-jähriger Mann in der vergangenen Nacht in Marktredwitz gesorgt. Der Mann stammt aus Baden-Württemberg und war von seinem Bruder als vermisst gemeldet worden. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie er gegen 3 Uhr 20 die Türöffnungsautomatik der Tür einer Bankfiliale in der Martin-Luther-Straße herausriss. Der Anwohner verständigte daraufhin die Marktredwitzer Polizei. Diese war bereits einige Stunden zuvor auf den Mann aufmerksam geworden: Er war nämlich mit seinem Auto in Arzberg unterwegs und hatte dort einen Unfall mit einem geparkten BMW verursacht. Dabei ist der Mann leicht verletzt worden und musste deswegen im Krankenhaus behandelt werden. Von dort entfernte er sich dann aber am Abend, jedoch in der Kleidung eines anderen Patienten. Letztendlich konnte er von der Polizei aufgegriffen werden. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen diverser Delikte, darunter Diebstahl und Sachbeschädigung. Insgesamt hat der 60-Jährige in der vergangenen Nacht einen Schaden in Höhe von mehr als 10 Tausend Euro verursacht.