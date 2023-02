Nach Flucht aus Gericht: Sicherheitscheck auch am Hofer Landgericht

Ein Sexualstraftäter nutzt die Toilettenpause bei Gericht, klettert aus einem Fenster und flüchtet… so in diesen Tagen am Landgericht Coburg passiert. Gestern (DI) konnte die Polizei den Mann nach einem Zeugenhinweis festnehmen. Es ist die zweite Sicherheitspanne an einem bayerischen Gericht innerhalb weniger Wochen. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich haben alle Gerichte dazu aufgerufen bis Ende der Woche ihr Sicherheitskonzept ans Ministerium zu übermitteln. Wie geht denn das Landgericht Hof damit um?

…das Landgericht hat auf jeden Fall ein Sicherheitskonzept, um entsprechende Vorkommnisse zu verhindern, schreibt Gerichtssprecher Jochen Götz auf Nachfrage. Und das soll nach den Ereignissen in Coburg nun auch nochmal überprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Wie es im Detail aussieht, will das Landgericht Hof nicht preisgeben, aus Sicherheitsgründen versteht sich. In der jüngeren Vergangenheit gab es in Hof jedenfalls keine Fluchtversuche oder Zwischenfälle, bei der die Sicherheitskräfte hätten eingreifen müssen.