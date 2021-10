Nach Feuer in Selbitzer Fabrikhalle: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In aller Frühe hat die Feuerwehr nach Selbitz ausrücken müssen. Eine leerstehende Produktionshalle und das ehemalige Bürogebäude daneben in der Hofer Straße haben gebrannt. Während die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle hatten, hat nun die Arbeit der Brandermittler begonnen. Sie gehen aktuell von Brandstiftung aus. Wer in der vergangenen Nacht etwas Verdächtiges in der Hofer Straße in Selbitz gesehen hat, soll sich bitte bei der Kripo Hof melden. An den beiden Gebäuden entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Tel.: 09281 704-0