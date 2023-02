Nach Feuer in Plauen mit einem Toten: Haus teils nicht bewohnbar

Ein Wohnungsbrand im Plauener Schlossberg-Viertel hat sich am Montagabend zu einem Großbrand entwickelt. Wie ihr bei uns hören konntet, ist ein Mann dabei ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte hatten ihn noch im Treppenhaus gefunden, er starb allerdings im Rettungswagen an seinen schweren Verletzungen. Acht Personen konnte die Feuerwehr retten.

Wie die Stadt Plauen nun mitteilt, sind die betroffenen Wohnungen in der Bergstraße teils nicht bewohnbar. Alle Mieter kamen bei Verwandten und Bekannten unter. Aktuell untersucht die Kripo Zwickau das Haus, um die Ursache für das Feuer zu finden. Fast 100 Einsatzkräfte waren am Montagabend an Löschung und Rettung beteiligt.