Nach Felssturz: B303 vorübergehend wieder einseitig befahrbar

Mit Fangnetzen werden die Hänge entlang von Straßen gesichert, um die Verkehrsteilnehmer vor möglichen Felsabbrüchen zu schützen. In der vergangenen Woche ist der Dienst des Fangnetzes entlang der B303 gefragt gewesen, nachdem sich ein Fels gelöst hatte. Die Bundesstraße ist deshalb bereits seit Montag zwischen Bad Berneck und Himmelkron voll gesperrt gewesen. Das Staatliche Bauamt Bayreuth hat den Verkehr nun zumindest in Fahrtrichtung Marktredwitz wieder freigegeben. Wann die Straße wieder komplett befahrbar ist, ist bisher noch nicht klar. Das Staatliche Bauamt Bayreuth plant dazu aktuell die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen und sucht nach geeigneten Firmen zur Ausführung der notwendigen Arbeiten. In den kommenden Tagen soll die Bundesstraße nochmals vollgesperrt werden.