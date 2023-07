Nach Fahrbahnerneuerung: Kurzfristige Sperrungen der A9 bei Münchberg

Letztes Jahr hat die Autobahn GmbH die A9 bei Münchberg saniert. Die endgültigen Fahrbahnmarkierungen fehlen aber noch. Dafür sind heute und morgen Sperrungen nötig.

Heute (DO) betrifft das die Anschlussstelle Münchberg-Nord. In Fahrtrichtung München ist sie heute Nacht von 20 bis 1 Uhr gesperrt. Von 1 Uhr bis 6 Uhr ist die Anschlussstelle dann in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Morgen (Freitag) gibt’s das gleiche nochmal mit der Anschlussstelle Münchberg Süd. Hier ist dann auch von 20 Uhr bis 1 Uhr die Fahrrichtung Nürnberg und danach bis 6 Uhr die Fahrtrichtung Berlin gesperrt.