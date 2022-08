Nach Einschränkungen durch die Pandemie: CONTACTA HochFranken wieder in Präsenz

Unterricht von Zuhause aus oder Besprechungen per Videoanruf – Wegen der Corona-Pandemie ist in den vergangenen zwei Jahren vieles so abgelaufen. So hat zum Beispiel auch die CONTACTA HochFranken im vergangenen Jahr nur digital stattgefunden. Heuer wird die Messe aber am 28. und 29. September wieder in Präsenz abgehalten. Das haben die Verantwortlichen im Rahmen eines Pressegesprächs mitgeteilt. Dorothee Strunz vom Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT ist der persönliche Austausch zwischen den Schülern und Ausstellern besonders wichtig:

Insgesamt sind in diesem Jahr etwa 85 Aussteller und 16 Schulen an der CONTACTA beteiligt. Zum ersten Mal können die Schülerinnen und Schüler heuer außerdem mit einer VR-Brille in die Aufgabenbereiche verschiedener Berufsfelder eintauchen.