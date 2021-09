Nach Einkauf bestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

In Oberkotzau im Landkreis Hof, wurde am Abend ein Mann nach seinem Einkauf bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann seine Waren nach dem Bezahlen in der Hofer Straße in seinen Rucksack gepackt. Dabei hat er sein Portemonnaie neben den Rucksack gelegt. Als er die Geldbörse einpacken wollte, war diese verschwunden. Darin hatte der Mann mehrere Tausend Euro – mit dem Geld wollte er eine Rechnung begleichen. Ein anderer Mann hatte das Portemonnaie neben dem Einkaufswagen gefunden und dem Bestohlenen zurückgebracht – das Geld war jedoch verschwunden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Telefonnummer: 09281 7040

Tatzeit zwischen 17:45 und 18:30