Nach einem halben Jahr Krieg: Versammlung von ukrainischen Geflüchteten in Hof

Genau ein halbes Jahr ist es her, dass Russland in der Ukraine einmarschiert ist. Der Krieg in der Ukraine hat weltweit Auswirkungen. Zum einen wirtschaftlich aber auch gesellschaftlich. Millionen Menschen sind vor dem Krieg geflüchtet und haben auch bei uns in der Region Schutz gesucht. Unter dem Motto: Tag der Unabhängigkeit der Ukraine findet heute in Hof eine Versammlung statt, die ukrainische Geflüchtete organisiert haben. Die findet von 15 bis 17 Uhr am Kugelbrunnen statt.

Foto: Unabhängigkeitstag in der ukrainischen Hauptstadt Kyiv