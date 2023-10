Nach Einbruchsserie in Oberfranken: Tatverdächtiger festgenommen

Nach einer Einbruchsserie in Oberfranken hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, soll er in mindestens sieben Wohnungen in Bayreuth, Kulmbach und Eckersdorf eingestiegen sein. Dabei soll er verschiedene Wertgegenstände und Bargeld mitgenommen und einen hohen Sachschaden hinterlassen haben. Die Beamten haben den Mann in seiner Wohnung in Thüringen festgenommen, als er sich in einem Möbelstück verstecken wollte. Dort fanden sich auch gestohlene Gegenstände. Um wen es sich bei dem Tatverdächtigen genau handelt, ist noch nicht klar. Sein rumänischer Ausweis ist gefälscht.