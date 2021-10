Nach Einbruchsserie in Hof: Tatverdächtiger festgenommen

Mehrere Einbrüche haben die Hofer Polizei im Sommer beschäftigt – jetzt hat sie den mutmaßlichen Täter schnappen können. Er soll für drei Einbrüche in der Waldorfschule an der Kolpingshöhe und zwei in einem Bürogebäude in der Poststraße verantwortlich sein. Durch die Ermittlungen konnte die Polizei Zusammenhänge zwischen den Einbrüchen herstellen und ist auf die Spur des 61 Jahre alten polizeibekannten Mannes gekommen. Deshalb beantragte die Staatsanwaltschaft Hof vergangene Woche einen Haftbefehl.

Am Freitag schließlich kontrollierte die Bundespolizei Selb am Hofer Bahnhof einen Mann, der mit dem Zug angereist war. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um den Gesuchten handelte. Er sitzt jetzt in einer JVA. Die Ermittler prüfen jetzt, ob weitere Einbrüche im Hofer Stadtgebiet auf das Konto des 61-Jährigen gehen.