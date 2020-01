Nach Einbruch in Wunsiedel: Mann baut mit gestohlenem Wagen Unfall

Den gestrigen Abend vergessen Autofahrer, die in Wunsiedel unterwegs gewesen sind, sicher nicht so schnell. Dort ist ein schwarzes Auto in Schlangenlinien gefahren und im Kreisverkehr in die verkehrte Richtung. Während die Polizei unterwegs war, um nachzuschauen, hat es auf der B303 Richtung Silberhaus schon gekracht. Der Fahrer ist daraufhin in den Wald geflüchtet. Durch den Unfall hat ein Autohaus erst gemerkt, dass jemand dort eingebrochen und den Wagen mitgenommen hat. Als die Polizei den mutmaßlichen Täter aus dem Schweinfurter Raum festnehmen konnte, stand auch der Grund für sein Verhalten fest: Er hatte Drogen eingenommen. Damit hat der 34 Jahre alte Mann gleich mehrere Verstöße auf dem Kerbholz, gegen die die Polizei jetzt ermittelt.

