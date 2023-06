Ein Unbekannter bricht in einer Hofer Pizzeria in der Ernst-Reuter Straße ein und klaut ein Auto des zugehörigen Lieferdienstes. Das ist am Wochenende passiert. Das gestohlene Auto war 10.000 Euro wert. Nun melden das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof eine Festnahme. Demnach hat die Hofer Kripo einen 28-Jährigen aus Zwickau festgenommen. Der sitzt jetzt in Untersuchungshaft.