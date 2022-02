Nach Einbruch am Langerteich in Selb: Stadt will Gelände besser sichern

Auf Facebook zeigt sich die Wasserwacht Selb schockiert. Grund ist ein Einbruch am Waldbad Langer Teich. Dort haben sich Unbekannte (…)

Waldbad Langer Teich in Selb: Einbruch und Brandstiftung bei Wasserwacht und Förderverein Langer Teich

Einbruch und Brandstiftung: Lösung für Langer Teich in Selb gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben sich Unbekannte Zutritt zu zwei Hütten am Langer Teich in Selb verschafft und einen großen (…)