Nach dreijähriger Pause: Hofer Saaleauenfest startet

Am vergangenen Wochenende ist das Hofer Volksfest zu Ende gegangen, nun steht schon die nächste Veranstaltung in der Stadt an. Nach dreijähriger Pause findet an diesem Wochenende wieder das Saaleauenfest statt. Los geht’s in diesem Jahr schon heute ab 14 Uhr mit einem Musikprogramm im Biergarten. Carsten Reichel vom Hofer Stadtmarketing:

Am Samstag und Sonntag stehen außerdem verschiedene Spiel- und Sportangebote für Kinder an. Tickets bekommt ihr unter anderem noch in der Touristinfo der Stadt Hof. Ein Tagesticket kostet für Freitag und Samstag jeweils sechs Euro, für das Wochenendticket müsst ihr zehn Euro bezahlen.