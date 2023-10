Nach drei Tagen: Schon wieder antisemitische Schmierereien in Coburg

„Die jüngsten Ereignisse haben uns nochmal sensibilisiert“, sagt Michael Munzert von der oberfränkischen Polizei und meint damit die Angriffe der islamistischen Hamas auf Zivilisten in Israel. Und offenbar häufen sich auch in Oberfranken judenfeindliche Vorfälle.

Schon wieder hat ein bisher unbekannter Täter verschiedene Objekte in Coburg mit politisch motivierten Graffiti verunstaltet. Das teilt die Polizei mit. Wie ihr bei Radio Euroherz gehört habt, hat schon am Sonntag (8.10.) jemand an verschiedenen Stellen in Coburg antisemitische Schriftzüge aufgesprüht. Diesmal unter anderem an der Toilettenwand zwischen dem Hauptbahnhof und dem ZOB. Außerdem an der Gaststätte Gerberhof und an der Commerzbank in der Hindenburgstraße. Die Kripo Coburg ermittelt und sucht erneut Zeugen, die die Taten gesehen oder bemerkt haben.