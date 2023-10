Drei Siege in Folge hat die SpVgg Bayern Hof in der Fußball-Bayernliga feiern können. Die Hofer stehen auf Platz 5 in der Tabelle. Für das heutige Spiel müssen die Hofer aber eine lange Reise antreten. Es geht gegen die SpVgg Hankofen-Hailing aus Niederbayern. Anstoß ist um 16 Uhr.