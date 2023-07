Nach drei Jahren Zwangspause: Hofer Sportmesse am Eisteich

Sportevents und Training im Verein waren während der Corona-Pandemie lange nicht möglich. Auch die Hofer Sportmesse des Hofer Sportverbands konnte in dieser Zeit nicht stattfinden. Heuer geht das aber wieder – um 10 Uhr startet die Sportmesse am Eisteich-Gelände in Hof. Insgesamt 20 Vereine aus Hof stellen verschiedene Sportarten vor. Zum Beispiel Football, Schach, Judo und Rollkunstlauf. Für die Kinder ist auch eine Schnupperolympiade geplant. Dabei gibt’s heuer zum ersten mal einen großen Schulwettbewerb.