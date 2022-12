Nach Diebstahl und Schlägen: Hofer Polizei schnappt Täterin

Eine Diebin schnappt sich den Rucksack einer Supermarkt-Kundin, läuft damit auf den Parkplatz. Dort schlägt die Täterin die Bestohlene, die ihren Rucksack zurückverlangt. So passiert am Dienstagnachmittag in Hof in der Hans-Böckler-Straße. Erst gestern haben wir davon berichtet.

Wie die Polizei heute mitteilt, hat die Kripo Hof noch gestern (MI) eine Tatverdächtige geschnappt. Es handelt sich um eine 41-jährige Berlinerin, die zu Besuch in Hof war. Sie muss sich nun strafrechtlich verantworten, heißt es. Zum Ermittlungserfolg hätten intensive Zeugenbefragungen geführt.