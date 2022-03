Nach Diebstahl in Marktredwitzer Elektronikfachmarkt: Diebesbande festgenommen

Mit der Hilfe eines Zeugen, ist es Polizeibeamten in Marktredwitz gestern Nachmittag gelungen eine Diebesbande festzunehmen. Gegen 15:30 Uhr hatte ein Ladendetektiv eines Elektronikfachmarktes in Marktredwitz bemerkt, wie zwei Personen Artikel im Wert von mehreren Hundert Euro in einer Tasche versteckt und danach die Flucht ergriffen haben. Das Mädchen konnte noch auf dem Parkplatz gestellt werden – der Mann ist in ein mit zwei weiteren männlichen Personen besetztes Fahrzeug gestiegen. Ein Augenzeuge hat das Fahrzeug so lange verfolgt, bis die Beamten den Wagen stoppen konnten. Der Verdächtige war bereits vorher aus dem Auto gesprungen und geflüchtet. Die Insassen des gestellten PKW wurden verhaftet. In dem Wagen haben die Beamten zudem verbotene Waffen feststellen können. Die Diebesbande wurde am Vormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Nach dem geflüchteten Verdächtigen wird weiterhin gefahndet.