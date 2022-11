Nach Derbysieg: Zwei schwere Gegner für die Selber Wölfe am Wochenende

Zwei Siege aus drei Spielen. Nach einer langen Niederlagenserie läuft es für die Selber Wölfe in der DEL 2 wieder besser. Die Mannschaft steht auf Platz 12 und konnte zuletzt einen 6:4 Derbysieg gegen Bayreuth einfahren. Dieses Wochenende kommen aber harte Gegner auf die Wölfe zu. Am Sonntag sind die Ravensburg Towerstars zu Gast in Selb. Heute geht es zum EV Landshut.

Die stehen auf Tabellenplatz 5. Wölfe-Verteidiger Kevin Lavallée:

Ob die Wölfe Punkte aus Landshut mitnehmen, erfahrt ihr in der Euroherz Eiszeit. Wir übertragen das Spiel live. Beginn in Landshut ist um 19:30 Uhr.