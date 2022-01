Nach der Unwetterkatastrophe: Rund 442.000 Euro Spenden gehen ins Hofer Land

Nach den Weihnachtsferien ab Montag soll es an Bayerns Schulen mit Präsenzunterricht weiter gehen. Das hat Kultusminister Michael (…)

Zurück auf die Bühne: Theater Plauen-Zwickau plant Wiederaufnahme des Spielbetriebs

Wenn am Mittwoch die Beschlüsse in Sachsen so durchgehen, ist der Weg für die Kultur frei. Damit dürfte auch das Theater Plauen-Zwickau (…)