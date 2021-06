Nach den Pfingstferien: Präsenzunterricht im Hofer Land außer in Naila

Noch ein Wochenende sind die Pfingstferien lang und da stellt sich vielen Schülerinnen und Schüler der Region die Frage: Geht es zurück in den Präsenzunterricht oder müssen wir weiter von zu Hause aus lernen? Die Antwort auf diese Frage ist von der jeweiligen Inzidenz abhängig. Was im Hofer Land ab Montag (07.06) gilt, teilt Landrat Oliver Bär mit.

Ein Corona-Ausbruch in einem Flüchtlingsheim in Naila hatte ja die Inzidenz am vergangenen Wochenende ansteigen lassen. Auch in zwei Kitas in der Stadt sind Corona-Fälle aufgetreten. Schon ab der übernächsten Woche könnten wieder alle ihr Klassenzimmer von innen sehen. Bär rechnet damit, dass dann die 7-Tage-Inzidenz auch im Landkreis Hof konstant unter 50 liegt.