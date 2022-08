Nach dem Trainingslager: Wölfe reisen nach Deggendorf

Sehr intensiv und mit vielen taktischen und spielerischen Elementen war die Trainingslager-Woche der Selber Wölfe im tschechischen Tachov gespickt. Nun geht die Reise der Wölfe wieder nach Deutschland. Ab morgen sind die Wölfe beim Deggendorfer SC zu Gast, die den „Niemeier Haustechnik Cup“ als Vorbereitungsturnier ausrichten.

Trotz schwerer Beine will sich das Wolfsrudel dort vor allem im taktischen und spielerischen Bereich besser präsentieren als im ersten Testspiel gegen HC Banik Sokolov, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt.

Personell gibt es vor dem Turnier zwei Neuigkeiten: der Tryout-Spieler Ondrej Nedved wird kein Selber Wolf werden. Die Verantwortlichen haben dem Verteidiger mit deutschem Pass kein Vertragsangebot unterbreitet. Außerdem muss Coach Sergej Waßmiller auf den angeschlagenen Neuling Marc McNeill verzichten.

Neben den Gastgebern aus Deggendorf, sind beim Vorbereitungsturnier auch die Herne Miners und die Eispiraten Crimmitschau mit dabei. Die Wölfe spielen ihre erste Partie am morgigen Freitag um 20 Uhr gegen den Deggendorfer SC, während sich die anderen Kontrahenten am Samstag miteinander messen. Die Finalspiele stehen dann am Sonntag an.