Nach dem Tod einer Zehnjährigen: Bayerns Familienministerin hat Wunsiedel besucht

Die tote Zehnjährige in Wunsiedel ist wohl gewaltsam ums Leben gekommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hof mit. Ein Sexualdelikt schließen die Ermittler eigenen Angaben nach aus. Es gebe nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen keine Tatverdächtigen und keine Beschuldigten, heißt es. Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf war heute zu Besuch in Wunsiedel:

Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung hatten das Mädchen am Dienstag leblos in einem Zimmer aufgefunden. Derzeit leben etwa 90 Kinder und Jugendliche in dem Heim. Sie werden von Notfallseelsorgern und Psychologen betreut.