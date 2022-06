Nach dem Saison-Start: Am Sonntag Theaterfest auf der Luisenburg

Die Festspiel-Saison auf der Luisenburg ist gestern offiziell mit dem Familienmusical „Trolle unter uns“ gestartet. Am kommenden Sonntag wollen die Verantwortlichen das komplette Programm der diesjährigen Spielzeit beim Theaterfest vorstellen. Die Zuschauer bekommen zwischen 15 und 17 Uhr Ausschnitte aus allen Produktionen zu sehen. Also zum Beispiel aus Amadeus und Sister Act. Die Besucher können die Gelegenheit auch nutzen, um das Ensemble kennenzulernen. Der offizielle Festakt auf der Luisenburg in Wunsiedel findet am 10. Juni statt.