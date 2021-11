Nach dem Hochwasser: Kinder zurück in Selbitzer KiTa

Das Hochwasser im Juli hat auch einige Orte in der Euroherz-Region stark erwischt. In Selbitz im Landkreis Hof ist zum Beispiel die KiTa „Am Mühlberg“ mit Wasser vollgelaufen. Bis die Unwetterschäden behoben waren, hat es mehrere Monate gedauert. Der Betrieb ging in der Zwischenzeit in einer Notunterkunft weiter. Heute durften die Mädchen und Jungen der KiTa-Gruppe zurück in die frisch renovierten Räume. Möglich war das alles nur durch Spenden von Unternehmen und Privatpersonen, so die Selbitzer KiTa in einer Mitteilung. Eltern haben schließlich beim Umzug geholfen, Kisten gepackt und geschleppt. Beim Anblick ihres neue Mäusenests waren einige der Kinder erst einmal skeptisch, andere haben ihr neues Reich freudestrahlend erkundet.

Die Regierung von Oberfranken weist außerdem noch einmal darauf hin, dass Hochwasser-Geschädigte aus der Stadt und dem Landkreis Hof auch weiterhin Finanzhilfen beantragen können.

Zum Antrag geht’s hier.