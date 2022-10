Nach Cyberangriff im August: IHK Regionalkammer in Plauen wieder erreichbar

In den vergangenen Monaten hat es immer wieder Cyberangriffe auf Einrichtungen in der Region gegeben. Neben der Bayreuther Firma medi ist auch die IHK Chemnitz im August davon betroffen gewesen. Mittlerweile ist die IHK Chemnitz und auch ihre Regionalkammer in Plauen wieder per Mail und über das Internet erreichbar. Einige Probleme gibt es aber noch. Zum Beispiel ist die Anmeldung beim Versicherungsvermittler-Register und für Veranstaltungen aktuell nur eingeschränkt möglich.

Im Zuge der Cyberattacke hatte die IHK ihre gesamten IT-Systeme kontrolliert vom Netz genommen.