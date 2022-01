Nach Corona-Pause: Theater starten wieder durch

Der Lockdown in Sachsen hat auch das Theater Plauen-Zwickau betroffen. Jetzt können dort aber wieder Vorstellungen stattfinden. Heute fand am Standort in Plauen die erste Aufführung nach dem Lockdown statt. Dabei gab es die Premiere des Stücks „Auf Eis“ zu sehen. Darin geht es um die Folgen von Drogenmissbrauch. Für das sächsische Theater gilt die 2G-Regelung und es darf nur die Hälfte der Plätze belegt sein.

In Bayern konnten Theater zwar mit 2G-Plus offenbleiben. Trotzdem hat sich das Rosenthal-Theater in Selb Ende November dazu entschlossen, vorübergehend dicht zu machen. Zu wenig Besucher hätten die Auflagen auf sich genommen, argumentierte das Theater. Derzeit gilt für Theater in Bayern immer noch 2G-Plus. Mittlerweile sind in der Region aber mehr Menschen geboostert und nach der dritten Impfung entfällt die Testpflicht. Daher will das Rosenthal-Theater ab Februar wieder durchstarten. Am 1. Februar soll beispielsweise das etwas verspätete Neujahrskonzert der Hofer Symphoniker stattfinden.