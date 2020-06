Nach Corona-Pause: Bürgerbusse im Vogtland fahren wieder

Das Angebot an Busfahrten ist in den vergangenen Wochen extrem ausgedünnt gewesen – die Vogtländer haben auf ihre Bürgerbusse sogar komplett verzichten müssen, obwohl das Angebot so beliebt ist. Jetzt nach Pfingsten geht es wieder los, allerdings erstmal nur an zwei statt drei Tagen in der Woche, teilt die Stadt Bad Elster mit.

In Adorf und Lengenfeld fahren die Bürgerbusse ab sofort immer dienstags und donnerstags, in Bad Elster montags und freitags. Wegen des Feiertags gestern ist der Bürgerbus in dieser Woche ausnahmsweise am Mittwoch unterwegs. Wie in allen anderen Bussen auch gilt eine Maskenpflicht.

(Symbolbild)