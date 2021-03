Nach Corona-Impfung: Kita Leupoldsgrün bleibt heute geschlossen

Im Kampf gegen Corona will Deutschland beim Impfen noch schneller vorankommen. Auch das ist ein Beschluss der Bund-Länder-Runde gewesen. Seit vergangener Woche darf sich auch das Personal von Grundschulen und Kitas impfen lassen. In dieser Woche war auch das Team der Kita Sonnenhügel in Leupoldsgrün dran. Einen Tag später lagen die Damen dann aber mit Fieber und Erkältungssymptomen im Bett. Deshalb kann die Kita heute keine Notbetreuung anbieten. Es hätten sich zwar alle auf Nebenwirkungen eingestellt, mit solchen helftigen Reaktionen habe allerdings niemand gerechnet, sagt Kita-Leiterin Manuela Lenz auf Nachfrage von Radio Euroherz. Schon morgen kann die Kita ihren Notbetrieb wieder aufnehmen.

(Symbolbild)