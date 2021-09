Nach Corona-Fall bei 1860: Trainer Köllner fehlt gegen Halle

München (dpa) – Nach einem Corona-Fall beim TSV 1860 München müssen alle nicht vollständig geimpften Mitglieder aus Stab und Mannschaft weiterhin in Quarantäne bleiben. Dies teilte der Fußball-Drittligist nach einer Entscheidung der zuständigen Behörde am Donnerstagabend mit. «Somit fallen alle betroffenen Spieler und Mitglieder des Funktionsteams für die Pflichtspiele gegen den Halleschen FC und den FSV Zwickau aus», hieß es. Dazu zähle auch Cheftrainer Michael Köllner.

Am Mittwoch hatten die 60er einen Corona-Fall gemeldet, nachdem Mittelfeldspieler Kevin Goden positiv getestet worden war. Sollten die betroffenen Personen am kommenden Montag ein negatives Testergebnis aufweisen, können sie laut Mitteilung ab Dienstag in die sogenannte Arbeitsquarantäne. «Dies ermöglicht unter der Auflage täglich durchzuführender Testungen die Teilnahme am Trainingsbetrieb, jedoch keine Teilnahme am Spielbetrieb», teilte der Verein mit. Die Arbeitsquarantäne ende bei ausschließlich negativen Testergebnissen am 23. September.

Die zwei kommenden Pflichtspiele könntn nach Angaben des Fußball-Clubs Stand jetzt planmäßig stattfinden, da die «Löwen» über mehr als 16 spielfähige Profis verfügen.

