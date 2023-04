Nach Corona: Bayern und Tschechien wollen wieder enger zusammenarbeiten

Wenn ihr nach Tschechien wollt, ist das jetzt wieder total einfach: Ihr fahrt einfach über die Grenze. Doch während der Corona-Hochphasen war das schwierig und mit langen Wartezeiten verbunden: Es gab Grenzkontrollen und die Testpflicht. Die Verbindungen zwischen Bayern und Tschechien sollen jetzt aber wieder besser werden. Das wünscht sich die Arbeitsgemeinschaft Euregio Egrensis mit Wunsiedels Landrat Peter Berek an der Spitze.

Ein Schritt dahin sind die bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen in Selb und Asch. Die beginnen im Mai. Außerdem will der Landkreis Wunsiedel zusammen mit dem Bundeswirtschaftsministerium an einer gemeinsamen Wirtschaftsregion Fichtelgebirge-Karlsbad arbeiten. Laut Berek geht es darum, den Wirtschaftsraum miteinander zu denken, auch in der Tourismus- und Gesundheitswirtschaft. Zudem gibt es Überlegungen, wie die Bäder im Fichtelgebirge und der Region Karlsbad wieder enger zusammenarbeiten können.