Nach bundesweitem Warntag: Innenministerin Faeser spricht von „großem Erfolg“

Hat euer Handy letzten Donnerstag Lärm gemacht? Der bundesweite Warntag war laut Bundesinnenministerin Faeser ein großer Erfolg. Auch bei uns in der Region hat es Warnungen über Warn-Apps, das „Cell Broadcast“-System und, sofern vorhanden, über Sirenen gegeben. Wenn bei euch alles funktioniert hat, oder ihr keine Meldungen bekommen habt – auf www.warntag-umfrage.de könnt ihr noch bis Donnerstag Feedback zum Warntag geben. Am Warntag selbst haben gut 160.000 Menschen dort ihr Feedback gegeben. Demnach habe der Warntag 97 Prozent der Befragten erreicht, so das Innenministerium. Drei Viertel der Befragten haben Warnungen über Cell Broadcast aufs Handy bekommen und über die Hälfte der Befragten haben Meldungen durch Warnapps erhalten.