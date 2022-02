Nach Bund-Länder-Runde: Kritik aus Sachsen

In drei Schritten sollen die Corona-Maßnahmen weitestgehend abgeschafft werden. Das ist Kern der Bund-Länder-Beschlüsse von gestern. Zuerst sollen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sowie die 2G-Regelungen im Handel fallen. Anfang März gibt es dann Lockerungen für Gastronomie, Diskos und Großveranstaltungen. Ab 20. März sollen dann auch die Zugangsbeschränkungen passé sein. Am kommenden Dienstag will das sächsische Kabinett die weiteren Schritte beschließen.

Trotzdem gibt es vom Ministerpräsidenten Michael Kretschmer Kritik an den Ergebnissen der Bund-Länder-Runde. Bund und Länder hätten sich nicht auf mögliche Maßnahmen nach dem 20. März einigen können. Der Bund habe lediglich versprochen zu handeln, falls sich die Lage verschlimmern sollte. Auch über eine praktikablere Lösung für die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitssektor habe es keine Einigung gegeben. Nach Zahlen der sächsischen Gesundheitsministerin sei derzeit noch ein Drittel der betroffenen Beschäftigten ungeimpft. Das seien zirka 100.000 Menschen.