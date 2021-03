Nach Bund-Länder-Beratungen: Das gilt für die Euroherz-Region

Nach einer langen Sitzung haben sich Bund und Länder gestern auf einen Corona-Fahrplan geeinigt. Hier die wichtigsten Infos für euch und die Euroherz-Region:

Der Lockdown bleibt bis 28. März bestehen. Schon am Montag kommen aber die ersten Lockerungen: Dann dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Achtung: Das gilt nur, wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Stand heute gilt das also für keinen Teil der Euroherz-Region. Stadt und Landkreis Hof, der Landkreis Tirschenreuth, der Saale-Orla Kreis und auch der Vogtlandkreis liegen nämlich weit über 100.

Wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 100 liegt, sind jedoch weitere Lockerungen drin: Termin-Shopping, Öffnungen von Museen, Zoos und Galerien mit Termin werden dann wieder möglich. Liegt der Wert unter 35, folgen weitere Lockerungen. Dann dürfen sich zum Beispiel 10 Personen aus drei Haushalten treffen.

Einordnung: Für die Euroherz-Region ändert sich damit erst einmal nichts, denn: Die 7-Tage-Inzidenzen liegen in allen Landkreisen Stand heute weit über 100. Die Stadt Hof kündigt unterdessen an, die Abschlussklassen wieder voll in den Distanzunterricht zu schicken. Das hat die Frankenpost aus Schul- und Rathauskreisen erfahren. Grund sind auch hier die hohen Infektionszahlen.

Sachsen kündigt unterdessen in der Bild-Zeitung an, sich von den Beschlüssen zu distanzieren. Auch im Bayerischen Kabinett wird heute nochmal über die Beschlüsse gesprochen. Markus Söder informiert um 13 Uhr.