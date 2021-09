Nach Brandanschlag: Gesundheitsministerin besucht Impfzentrum in Eich

Die Corona-Impfung gilt als wichtigstes Mittel im Kampf gegen die Pandemie. Es gibt aber auch Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht gegen das Virus impfen lassen wollen. Manche sind auch regelrechte Impfgegner und machen ihrem Unmut meist in den sozialen Medien Luft. Drei Unbekannte sind Dienstagabend aber noch einen Schritt weitergegangen und haben das Impfzentrum im vogtländischen Eich mit Molotowcocktails beworfen. Bei dem Brandanschlag ist glücklicherweise kein größerer Schaden entstanden und auch Personen wurden nicht verletzt.

Heute besucht Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping das Impfzentrum, um den Beschäftigten ihre Unterstützung auszudrücken und ihnen für ihre Arbeit zu danken. Das Landeskriminalamt ermittelt in der Sache. Die Polizei hat außerdem die Sicherheitsmaßnahmen an Impfzentren und anderen Orten, an denen es ein Impfangebot gibt, verstärkt.