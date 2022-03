Nach Brand in Selb: Auch Warnungen für Bevölkerung aufgehoben

Seit dem Morgen hat es in einem Maschinenlager der Firma NETZSCH in der Gebrüder-Netzsch-Straße in Selb gebrannt. Dort haben mit Chemikalien befüllte Fässer Feuer gefangen. Zirka 170 Einsatzkräfte waren am Einsatz beteiligt. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, ist das Feuer inzwischen aus. Es finden noch Nachlöscharbeiten statt. Verletzte gibt es zum Glück nicht. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner und Autofahrer die Fenster geschlossen halten. Auch diese Warnungen sind jetzt laut Polizei aufgehoben. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt jetzt Brandursache. Auch der genaue Sachschaden ist noch nicht bekannt.

