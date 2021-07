Nach Brand in Leutendorf: Brandursache steht fest

Nach dem Brand eines Gästehauses in Marktredwitz am Wochenende hat die Kripo Hof die Brandursache jetzt ermittelt. Noch in der Nacht sind die Ermittler angerückt und mittlerweile auch zu einem Ergebnis gekommen. Offenbar hat die kaputte Fußbodenheizung des Hundezwingers das Feuer ausgelöst.

In der Nacht zum Sonntag hatten Zeugen den Brand im Ortsteil Leutendorf entdeckt. Die Feuerwehr konnte das brennende Gästehaus und den angebauten Hundezwinger löschen. Verletzt hat sich niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 200.000 Euro.