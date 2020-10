Nach Brand in Helmbrechts: Hilfsaktionen für betroffene Familie

Nach einem Feuer in ihrem Wohnhaus hat eine Familie aus Helmbrechts alles verloren – winzig klein wirkt aber der Verlust von Möbeln und Besitz im Vergleich zum Tod der dreijährigen Tochter. Sie hat es nicht aus dem Gebäude geschafft – die Feuerwehr hat ihren leblosen Körper nach der Löschaktion im Obergeschoss gefunden.

Auch wenn sie diesen Verlust nicht auffangen können, wollen viele Menschen in der Region zumindest dabei helfen, dass die Familie wieder alles Notwendige bekommt. Eine Wohnung in Münchberg hat sie bereits gestellt bekommen, aktuell ist die Familie aber noch in Schwarzenbach an der Saale untergekommen. Es gibt unterschiedliche Initiativen, die Geld oder auch Gebrauchsgegenstände für sie sammeln. Wie auch ihr helfen könnt, findet ihr hier.