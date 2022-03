Nach Brand einer Gartenlaube: Todesursache nach ausführlichen Ermittlungen geklärt

Zwei Monate lang haben die Beamten der Kriminalpolizei Hof und des Landeskriminalamts in diesem Fall ermittelt – jetzt scheint er gelöst zu sein: Am ersten Weihnachtsfeiertag des vergangenen Jahres sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand einer Gartenlaube am Hofer Schellenberg gerufen worden. Nachdem das Feuer gelöscht werden konnte, haben die Beamten die Leiche eines 57-jährigen Mannes in den Trümmern entdeckt. Nach umfassenden Untersuchungen steht nun fest, dass an dem Tod des Mannes keine weitere Person beteiligt gewesen ist, das bestätigt Polizeipressesprecher Matthias Potzel auf Anfrage von Radio Euroherz. Der Mann sei laut Potzel an einer Rauchgasvergiftung gestorben, zudem soll er kurz vor seinem Tod stark alkoholisiert gewesen sein. Die Ermittlungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Ergebnisse sprechen jedoch deutlich für einen Suizid.