Nach Bränden in Selb: Tatverdächtiger in Haft

Erst Ende Juni hat der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Selber Vorwerk gebrannt. Den Bewohnern ist damals nichts passiert, es blieb beim Gebäudeschaden. Diesen Mittwoch hat es erneut in dem Haus gebrannt, meldet jetzt die Polizei. Ein Türstock im Treppenhaus stand demnach in Flammen. Die Feuerwehr konnte schnell löschen.

Die Kripo Hof ist auf einen Tatverdächtigen gekommen. Es handelt sich um einen 24-Jährigen. Er soll für alle Brände verantwortlich sein. Ein Ermittlungsrichter hat den Tatverdächtigen in Untersuchungshaft geschickt. Damit bestätigt sich, was die Kripo schon beim Dachstuhlbrand angenommen hat: Dass jemand das Feuer absichtlich verursacht hat.